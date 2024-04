Bia e Alane caem em poço de amargura e não sustentam personagens

Alane e Beatriz têm demonstrado incômodo com a formação do "novo casal", Matteus e Isabelle, no BBB 24 (Globo) — e, com isso, expõem uma nova face de suas personalidades para o público.

No Central Splash de hoje (8), Chico Barney disse que as sisters estão em um "poço de amargura", e brincou: "A vida é um ciclo: Beatriz, que passou a temporada inteira falando que a felicidade dela incomoda, está incomodada com a felicidade dos outros".