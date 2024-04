Atrizes, Alane e Bia transformam BBB no maior show de improviso da história

Para o colunista Chico Barney, esta atitude representou a assinatura do atestado de falsidade das duas sisters. "Realmente a Alane e a Beatriz são muito falsas. São duas ótimas atrizes, que estão, desde o dia 8 de janeiro, fazendo o maior show de improviso da história. Uma fica alimentando a narrativa da outra, tentando projetar na outra o que é bom para elas."

Ele recordou também, no Central Splash, que Matteus e Isabelle não foram as primeiras vítimas do veneno da dupla. "Tudo o que elas falam de bom sobre si próprias é sempre em detrimento a alguém. Muito do que elas projetavam em suas adversárias - Fernanda, Pitel, etc. - era sempre muito para se promoverem e se colocarem como contraponto - e sempre um contraponto muito fake."

Na visão de Chico, é questão de tempo para as duas deixaram o BBB - e sem direito a vaga no top 3. "A grande maioria do público está indignada com Beatriz e Alane. Fico curioso para saber qual das duas vai sair primeiro. Só se ganhar alguma prova para uma delas se manter no programa - porque, neste momento, não acho que o público brasileira as queira na final do BBB."

BBB 24: Matteus está sendo inteligente sobre Isabelle - e isso é uma pena

Matteus reagiu incomodado ao dissabor que sua aproximação amorosa com Isabelle provocou em Alane e Beatriz. Ele chegou a sugerir afastar-se da manaura - que prometeu beijá-lo caso voltasse ilesa do paredão - para não chatear as duas colegas de confinamento.