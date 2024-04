Buda traça caminho para se garantir na final e derrubar Fadas

Lucas "Buda" venceu, mais uma vez, a prova do Líder e renovou sua estadia no BBB 24 (Globo), garantindo sua vaga no Top 6 da edição.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Se Giovanna não vencer a prova do Anjo, que será disputada hoje (5), Buda deve se tornar o único remanescente do Quarto Gnomos e "rival" dos brothers que permanecem na casa.