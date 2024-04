Paulo Ricardo é mais um camarote contra Davi?

O comentarista disse que as torcidas de participantes em realities normalmente procuram uma "força contra", e Paulo Ricardo acabou sendo o alvo da vez por conta do "vacilo". "A torcida do Davi, especificamente, tende a dizer que ele foi injustiçado", avaliou. "Existe um fervor de buscar sempre um inimigo, o que é natural".

"São várias possibilidades, leituras e interpretações", disse Bárbara Saryne sobre a falta de interação entre o músico e o baiano. "Mas não existe a menor possibilidade de ele ter feito isso intencionalmente. Não tem cabimento".

A comentarista afirmou que a torcida tem "sua razão" de ficar chateada, embora não tenham o direito de "passar do ponto" e atacar diretamente o músico.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 17º Paredão? Davi Reprodução/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo

