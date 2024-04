Tadeu perdeu grande chance de deixar reta final do BBB 24 mais interessante

Com uma reta final previsível e dias mais calmos, o BBB 24 (Globo) precisa começar a acelerar. E, segundo Chico Barney, o apresentador Tadeu Schmidt perdeu a "chance perfeita" de fazer isso ontem (2), no discurso de eliminação Pitel.

"Ele fez o discurso todo dedicado à Pitel; levantou os pontos dela", lembrou o comentarista no Central Splash de hoje (3). "Achei fofo, mas ruim. Sinto que a produção e Tadeu jogaram a toalha tanto quanto Pitel. Eles não veem mais perspectiva do que pode acontecer no jogo. Não acho errado, mas falta criatividade".