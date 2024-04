Fernanda dá seu melhor no pós-BBB e já exala energia de subcelebridade

Fernanda mal saiu do BBB 24 (Globo) e já assume sua nova "função" como ex-BBB, afirma Chico Barney.

O comentarista avaliou a participação da sister no Bate-Papo BBB ontem (31), e disse que ela foi coerente com sua história no reality show. "Ela fez um 'pocket show' de tudo o que ela ficou 3 meses no BBB fazendo", afirmou no Central Splash de hoje (1º). "Foi expansiva, engraçada, desbocada, teve falas problemáticas… tudo".