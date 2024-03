"Se fosse um deles [Gnomos] que comprasse o Curinga, ninguém ia ter direito de falar nada, ai todo mundo fica calado. [Mas,] quando vem para cá, quer questionar? A gente não pode ficar calado, não", protestou o namorado de Mani Reggo, 41.

O colunista Chico Barney celebrou, no programa Central Splash, a irritação que esse episódio provocou no motorista baiano. "Davi indignado é o BBB feliz. Davi é o BBB 24. Quem não gosta de Davi, não gosta de televisão, não gosta de reality show."

Para Chico, Davi é o maior catalisador de conteúdo dentro desta temporada do Big Brother Brasil. "O cara é maravilhoso! É uma máquina de render assunto! A gente, que já tem três lives diárias aqui em Splash, às vezes se pergunta se não devia fazer seis, para dar conta de todas as confusões em que o Davi se enfia."

Aproximação entre Buda e Pitel não foi boa para ninguém no BBB 24

Fernanda, 32, desabafou com MC Bin Laden, 30, que está cada vez mais desconfiada de Pitel, 24, no BBB (Globo). Ela chegou a dizer que está em dúvida entre imunizar o funkeiro ou a alagoana caso vença a Prova do Anjo.