Aproximação entre Buda e Pitel não foi boa para ninguém no BBB 24

Para o colunista Chico Barney, é inegável que a dor de cotovelo de Fernanda em relação a Pitel tem nome e apelido: Lucas 'Buda', 30. "A Fernanda está mesmo meio doída por essa relação entre a Pitel e o Buda. Ela parece não ver com bons olhos o que está acontecendo entre eles - o que o Brasil está vendo - e não tem coragem de verbalizar, porque, se fizer isso, vai evidenciar ainda mais [seu descontentamento] para o público."

Chico opinou, no Central Splash, que a aproximação da confeiteira com Bin Laden foi um dos piores efeitos colaterais de 'Butel' - como a amizade é referenciada nas redes sociais. "Essa relação de proximidade da Pitel com o Buda não foi boa para ninguém, porque agora a Fernanda tem como ouvido o Bin Laden. É chato ficar acompanhando a Fernanda conversando com ele, porque o Bin Laden é chato. Ele leva uma duas horas para terminar uma única frase!"

Na visão do colunista, Buda faria um favor às duas ex-amigas se fosse eliminado e as poupasse de romper uma com a outra. "Ficaria muito feio se a Fernanda ganhasse um Anjo e não imunizasse a Pitel, e vice-versa. Até nisso a eliminação do Buda seria positivo, para ver se as duas [Pitel e Fernanda] se reaproximam."

Quem não gosta de Davi, não gosta de televisão

Davi, 21, desabafou com Matteus, 27, sobre a divisão de estalecas na Xepa para cobrir os valores das compras. O motorista de aplicativo reclamou para o gaúcho que só perguntaram quantas estalecas cada um dos membros tinha porque foram as Fadas que compraram o Poder Curinga.