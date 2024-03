Giovanna devia desistir para não desperdiçar uma eliminação

Com uma trajetória fraca, Giovanna já havia prometido que, caso Raquele fosse eliminada do BBB 24 (Globo), apertaria o botão de desistência do jogo. Segundo Chico Barney, está na hora da sister cumprir sua promessa.

"A saída da Raquele desmobilizou muito ela", avaliou o comentarista no Central Splash de ontem (20). "A Raquele saiu, então cadê a Giovanna para apertar o botão?"