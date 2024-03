Excesso de transparência é um dos maiores erros de Fernanda no BBB 24

Após desabafar sobre maternidade ontem (19) no BBB 24 (Globo), Fernanda foi criticada por parte do público por dizer que "tem dias em que quer matar seus filhos e jogá-los pela janela".

Muitas mães, no entanto, entenderam o exagero na fala da sister e o que ela expressava. "Entendo perfeitamente o choque com a mensagem dela", avaliou Chico Barney no Central Splash de hoje (20). "Mas vi muita agente falando que é a experiencia do cansaço da mãe solo; um desabafo. De maneira nenhuma é um pensamento, de fato".