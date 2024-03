Fernanda foi irresponsável e errou feio com fala capacitista

O colunista de Splash ainda disse que Fernanda não teve responsabilidade e foi desrespeitosa. "A gente tem que, o tempo todo, sublinhar que isso não é uma coisa que se fale, não é uma coisa responsável, não é legal. Ainda mais sabendo que você esta num programa de televisão transmitido 24 horas e sabendo da repercussão disso e do impacto; o quanto isso magoa as pessoas que de alguma maneira convivem com essa situação".

Para Chico, a fala tem um efeito dominó: ao tentar atacar Beatriz, Fernanda magoa milhões de pessoas — não só quem convive com as questões, mas quem não compactua com as falas.

"Fernanda, mais uma vez, errou feio, e de um jeito muito desagravei. Isso conta muito contra ela. É uma pena. Espero que depois ela reveja e se retrate", concluiu.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 13º Paredão? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Raquele Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

