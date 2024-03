Festa de Beatriz no BBB 24 foi show de horrores que a TV precisava

Beatriz ganhou sua segunda festa do Líder ontem (13) e provou que se entrega totalmente ao BBB 24 (Globo). No Central Splash de hoje (14), Chico Barney disse que a festa foi "fascinante" e provou que ela merece estar no reality.

"Ela parece uma figurante do Zorra Total finalmente tendo a oportunidade de ter seu episódio de destaque. É muito interessante, ela aproveita cada segundo. É emocionante", avaliou.