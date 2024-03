Recalcadas, Fernanda e Pitel são contraponto bem vindo ao elenco do BBB 24

O colunista Chico Barney celebrou, no Central Splash, o caráter azedo das duas aliadas. "Amo a Pitel e a Fernanda, porque são duas recalcadas e amarguradas. É muito importante ter esse recalque, essa amargura [no reality]. Elas ficam no quarto, alimentando esse ódio, de uma forma que chega a ser impressionante."

O mais divertido, para Chico, é observar como a amargura das duas se contrapõe ao bom humor da maioria dos confinados. "Todo dia agora temos Davi, Isabelle, Matteus, Beatriz dançando na piscina e não sei mais o quê... É muito importante ter esse contraponto [entre elas e o restante do elenco]."

Ele ressalta, no entanto, que Fernanda e Pitel precisam de mais atitude e menos palavras. "Falta elas fazerem algo. Não basta existir para ganhar o BBB. É preciso ter uma estratégia para se conectar com o público. Elas querem que o público venha [até elas], e uma parte do público vai - mas nunca vai ser o suficiente se não tiverem jogo de cintura."

Dieguinho: Reconciliação de 'Casal Calabreso' é questão de tempo

Boninho, 62, debochou do temor de Lucas Henrique, 30, de ter sido abandonado pela esposa, Camila Moura, por conta de sua relação com Pitel, 24, no BBB (Globo). O diretor fez questão de acordar todo o elenco nesta segunda-feira (11) ao som de "Infiel", hit de Marília Mendonça.