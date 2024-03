Lucas Buda se faz de bobo, mas sabe muito bem onde errou no BBB 24

Lucas "Buda" foi acordado na manhã de hoje (11) com a música "Infiel" no BBB 24 (Globo) e, apesar de querer "fugir" desse estigma, começa a entender que errou ao se aproximar de Pitel.

"Ele nega as evidências para si mesmo", avaliou Chico Barney no Central Splash de hoje (11), lembrando que o brother cogitou ontem (10), sozinho, que os espectadores do programa estivessem vendo suas atitudes com a sister.