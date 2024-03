Fim da linha! Yasmin corre grandes riscos de sair no próximo Paredão

"Na terça, dia 12, provavelmente daremos 'adeus' para Yasmin Brunet", afirmou. O comentarista de realities Dantas concordou: "Ela também já estava querendo ir embora, já entregou os pontos".

Chico continuou dizendo que Yasmin não rende entretenimento nem no "pay per view" do Globoplay, nem no ao vivo.

"Não dá", disse. "Gosto que tenha conflito até a última semana, mas ela não rende. Fica falando pelas costas, envenenando todo mundo. Às vezes, se ela sai, a Leidy pode se soltar mais. E vai faltar Camarote para o Lucas".

