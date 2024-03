Davi fora do pódio do Matteus é trairagem?

No Central Splash de hoje (7), Chico Barney disse que o brother usou a "declaração de amizade" como forma de se reafirmar no jogo — e que tem toda a razão em fazer isso.

Segundo o comentarista, Davi passou a duvidar dos "supostos aliados" ao entender que não faz parte do "Top 3" de Matteus e se desentender com o Quarto Fadas, quando expôs para Leidy uma informação confidenciada por Alane.

Após o episódio, Alane, Beatriz e Matteus verbalizaram que houve uma "quebra de confiança" com Davi, e Isabelle continuou como a única a "não virar as costas" para ele.

"Mas tem um contexto, essa declaração. Foi o papo à tarde entre Matteus e Isabelle; da sister dizer que gosta muito dele", opinou Chico Barney. "Tem todo um possível caminho de aproximação de Matteus e Isabelle, porque ela verbalizou que pensa muito como Matteus".

Bárbara Saryne analisou o jogo e disse que as Fadas [Deniziane, Beatriz e Alane] sempre estiveram "mais fechadas" entre elas. "Elas já eram suas prioridades. O que pega para Davi é o Matteus, que estava no pódio dele. E, de repente, ele se toca que não está no pódio do Matteus".