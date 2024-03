Wanessa Camargo é a única responsável pela própria expulsão

Não são raras as polêmicas envolvendo a decisão de desclassificar um participante de reality show por agressão. A saída de Wanessa Camargo do BBB 24 pela porta dos fundos, ou melhor, do confessionário, não poderia ser diferente.

Muita gente até hoje discorda da maneira como o BBB lidou com Ana Paula Renault na 16ª temporada e Hariany na 19ª, para ficar apenas em dois dos exemplos mais eloquentes. Na mais recente A Fazenda, teve quem não aceitasse a expulsão de Rachel Sheherazade.

Há quem tente culpabilizar Davi pelo destino de Wanessa. Mas acredito que a cantora foi a única responsável pela saída precoce do reality. Ao interagir bruscamente com o pé do colega de confinamento durante a festa, abriu brecha para que fosse interpretado como agressão.