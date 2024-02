'Rico não vota em rico': a trama oculta do BBB 24

Rodriguinho, 46, teve uma conversa sobre jogo com MC Bin Laden, 30, e Lucas Henrique, 30, dentro do BBB 24 (Globo). O pagodeiro afirmou ter combinado de votar em Lucas junto aos colegas do Quarto Gnomo, mas se arrependeu e acabou votando em Davi Brito, 21.

O colunista Chico Barney vislumbrou, em seu programa Central Splash, que o cantor da banda Os Travessos vai se aproximar mais dos famosos da casa nas próximas semanas. Sinto que a consequência inevitável deste paredão vai ser o Rodriguinho unindo-se cada vez mais aos Camarotes. Ele vai construir a sua mansão em Alphaville, junto à Wanessa e à Yasmin."