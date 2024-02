Ranço contra Wanessa é forte e destino da cantora está traçado no BBB 24

A liderança de Raquele promete trazer novos nomes ao Paredão da semana no BBB 24 (Globo), e Wanessa corre o risco de ir para a berlinda.

No Central Splash dessa sexta-feira (16), Chico Barney avaliou que, apesar de ser "forte" na casa e pedir para ir ao Paredão, Wanessa não conseguirá se salvar se for emparedada. "Eles não tem noção do quanto o povo detesta a Wanessa por conta do Davi", disse.