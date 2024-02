Davi Líder é a melhor opção para acabar com a harmonia da casa

Com a permanência de Davi e Isabelle no BBB 24 (Globo), os brothers começam a movimentar o jogo e mirar em novos alvos para um possível Paredão com nomes inéditos.

No Central Splash de hoje (15), Chico Barney avaliou que o "melhor cenário" será se Davi vencer a prova do Líder dessa semana. O brother já disse que, se ganhar o Líder, só colocará Matteus e Isabelle no VIP.