Sem força pra treta, Marcus não vai fazer falta no BBB 24

Emparedado no BBB 24 (Globo), Marcus teve uma breve discussão com Raquele após a dinâmica do Sincerão de ontem (12), na qual ele a chamou de "coadjuvante".

A sister gritou com o comissário de bordo e chamou-o de "prepotente", mas logo os dois se desculparam e voltaram a conversar.