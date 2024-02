O tombo de Wanessa Camargo tem data marcada para começar: é hoje

Esta é a versão online da newsletter BBB 24. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui.

Hoje às 22h25 começa uma nova fase para Wanessa Camargo no BBB 24. É no episódio desta noite que ela vai entender que talvez esteja observando o jogo de uma maneira completamente diferente do público -mais especificamente a participação de Davi e Isabelle.

Ao longo das últimas semanas, Wanessa tentou sublinhar para a audiência tudo que Davi supostamente fez de errado. E também procurou reduzi-lo a isso, seus erros. A truculência da abordagem acabou se virando contra ela.