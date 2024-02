Cadê os alienígenas? Yasmin Brunet decepciona no BBB 24

Após a rápida discussão entre Marcus e Raquele ontem (12) no BBB 24 (Globo), Yasmin Brunet avaliou que os brothers "não sabem brigar" e acabou por levantar questionamentos sobre sua própria participação no reality show.

No Central Splash de hoje (13), Chico Barney disse que a modelo criou "uma expectativa enorme" com sua entrada no reality, após um longo histórico de polêmicas, mas não cumpriu com o esperado.