Hit de Ivete supera expectativas e abafa trombetas do apocalipse

"Todos atentos porque entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível", afirmou a cantora.

Convenhamos que é um prazo muito pouco específico, entre 5 e 10 anos. Mas também não poderíamos esperar um comprometimento muito maior que isso, era sábado de carnaval, afinal de contas. Todo mundo tem mais o que fazer. E não por muito tempo, segundo Baby.

Como a maioria das pessoas presentes, Ivete Sangalo ficou um pouco atordoada com a promessa do fim do mundo assim, do nada, em cima do trio elétrico. Mas não se fez de rogada.

"Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse que resista ao "Macetando". A gente maceta o apocalipse! Vou cantar uma música aqui, é o "Macetando" de Jesus, o apocalipse do amor", rebateu. Extremamente normal.

Ao puxar a canção que é o grande hino do carnaval de 2024, Ivete atrapalhou a linha de raciocínio de Baby do Brasil. A expectativa da cantora era emendar a profecia do fim dos tempos com "Pequena Eva", que dialoga com o mesmo tema: "É o fim / da aventura humana na Terra / Meu planeta adeus / Fugiremos nós dois na arca de Noé / Mas olha bem, meu amor / O final da odisséia terrestre?"

Confesso que teria sido um desfecho ainda mais cinematográfico para o diálogo entre as duas, mas talvez deixasse o clima um pouco pesado. A perspectiva do fim do mundo só é boa para quem parcelou em muitas vezes o camarote do carnaval.