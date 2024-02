Líder, Lucas 'vipinho' é acessório dos camarotes e só atrapalha no BBB 24

Vencedor da prova do Líder hoje (9), Lucas Henrique costuma ser visto dentro do BBB 24 (Globo) ao lado de participantes do grupo Camarote — o que rendeu a ele o apelido de "vipinho".

No Central Splash de hoje, Chico Barney considerou o brother "um dos piores participantes da edição", lembrando o episódio em que ele acuso Davi de "gordofobia" pela fala do "calabreso", apesar de depois revelar que conhece o humorista que inventou o meme.