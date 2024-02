Exagero de Beatriz cria narrativa para ela dentro do jogo

No Central Splash, Chico Barney afirmou que Beatriz constrói enredo por ser exagerada. "Eu vinha reclamando da Beatriz pela falta de história dela no jogo e acho que esse excesso dele nessa situação, pelo fato dela ser confrontada e responder com muita eloquência, exagerada do jeito que ela é, eu achei interessante"

Chico acredita que treta com Fernanda pode render uma boa história. "Acho que a Beatriz, por conta dessa briga com Fernanda, acho que isso começa a criar uma narrativa, uma história para Beatriz dentro do jogo"

Até então estava tudo muito entorno da popularidade dela aqui fora, mas agora começa a ter de fato a Beatriz no BBB Chico Barney

Saryne: Yasmin e Wanessa ficam presas no looping Davi enquanto o jogo andou

Yasmin e Wanessa tornaram a chamar Davi de agressivo depois da treta do baiano com a modelo no BBB 24 (Globo). As duas chegaram a discutir, pois, segundo Yasmin, Wanessa estava defendendo o baiano, mas depois se acertaram e criticaram o brother.