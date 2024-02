Enfrentamento contra Davi é o que vai cravar a eliminação de Juninho do BBB

O colunista Chico Barney enxerga a inimizade com Davi como o principal fator para a provável eliminação de Juninho. "Tem essa história da [briga com] Alane, mas o Juninho cravou a saída dele por outra razão. Não podemos perder de perspectiva que o que está pegando pior para ele é o fato de enfrentar o Davi."

Para Chico, a popularidade do baiano fora da casa certamente se voltará contra Juninho no desfecho deste paredão. "Ele não vai sair por nada dessa história de Alane e ou de Leidy, independente do juízo de valor que as pessoas fizerem. Vai sair por ter se colocado contra o Davi de maneira muito recorrente, muito firme, desde o começo. Isso fez com que algumas pessoas tivessem muito ranço do Juninho, já que o Davi hoje é o queridinho das redes sociais."

A vice-liderança de Alane nas enquetes, na visão de Chico, vem de uma parcela do público diferente da que costuma se dedicar a mutirões de votos no site do BBB. "Imagino que este paredão vai ter uma força muito grande nos votos únicos para eliminar a Alane. Vai ser o paredão com maior disparidade entre votos da torcida e votos por CPF. Prevejo um patamar grande de voto único contra Alane."

Davi é o que aproxima e afasta Yasmin Brunet e Wanessa Camargo no BBB 24

Poucos dias após ter ensaiado uma redenção em sua inimizade com Davi, 21, Wanessa Camargo, 41, voltou a criticar o brother nesta segunda-feira (5). Ela o acusou de manipulador, vitimista e voltou a insistir, junto a Yasmin Brunet, 35, que ele deve trocar de quarto.