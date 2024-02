Davi vai perder o protagonismo para as supostas fadas após paredão

Davi comemorou muito por ter atendido o big fone e conseguido uma importante imunidade no BBB 24. Mas ao sair do foco da votação, abriu espaço para que outras postulantes ao papel de protagonista ganhassem atenção: as supostas fadas.

O trio composto por Alane, Beatriz e Deniziane, que ainda conta com o suporte de um quarto elemento, o Matteus, tem se esforçado bastante para cavar um espacinho a mais na mente e no coração das pessoas que assistem ao programa.

O paredão que coloca Alane e Beatriz em rota de colisão com Juninho, inimigo declarado do grupo, fará com que a história do programa mude de eixo. Ele provavelmente será eliminado, e não sem ótimos motivos. E isso fará com que elas se sintam ainda mais firmes em suas posições.