Davi é o que aproxima e afasta Yasmin Brunet e Wanessa Camargo no BBB 24

Na visão de Chico Barney, Davi tem se revelado o motor capaz de unir e afastar as duas famosas em diferentes momentos do jogo. "Qual é o assunto da Wanessa com a Yasmin? O que uniu essa amizade? O fato de elas não gostarem do Davi e viverem criticando-o. O que afastou as duas? Aqueles dois dias em que a Wanessa não ficou falando mal do Davi 24 horas."

Ele observou que o recuo de Wanessa em seu acerto com Davi foi motivo de grande alegria para Yasmin. "Hoje ela voltou [a falar contra Davi] e a Yasmin vibrou, porque o prazer, a dose de dopamina na vida delas no confinamento, é ficar falando mal do Davi o tempo todo, de um jeito muito escroto. Esse é o grande problematizador."

A filha de Luiza Brunet chegou a comemorar abertamente ao ouvir Wanessa voltando a criticar Davi. "A Boca de Navalha voltou!", chegou a comemorar Yasmin - numa atitude que Chico Barney reprovou rotundamente. "Como você ouve o que está falando e pensa que vai ser minimamente bem visto aqui fora? Como a 'Boca de Navalha' poderia ser o lado certo do BBB? Essas pessoas aí não têm o mínimo de traquejo da vida!"

Enfrentamento contra Davi é o que vai cravar a eliminação de Juninho do BBB

Juninho, Beatriz, Alane e Isabelle integram o paredão que foi formado no último domingo (4) dentro do BBB 24 (Globo). As enquetes apontam para Juninho como o mais provável eliminado desta terça-feira (6) - seguido de Alane, com porcentagem bem menor.