O terrível problema que pode tirar o prêmio de Davi

A liderança de Fernanda dá uma movimentada muito interessante no jogo. Mantém ativa a rivalidade com Alane e as fadas, garante mais tempo dos ótimos papos com Pitel e Rodriguinho, além da curiosa estratégia de trazer as plantas manipuláveis para mais perto. Tudo muito BBB.

Tá na xepa

O Brasil do Brasil vai acabar se cansando de Beatriz. Ela se esforça demais. É uma presença simpática e agradável no ppv durante o dia, com ótimos papos com Deniziane e Alane, mas perde as estribeiras nas interações com Tadeu e também nas festas. Ontem foi constrangedora a maneira como ela se impôs no programa ao vivo.