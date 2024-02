Inteligente, Davi surpreende e não cai na lábia de Wanessa

No Central Splash, Lucas Pasin elogiou a postura de Wanessa em ter conversado com Davi. "Achei que ela foi muito estratégica no ponto de vista de tentar resolver a situação. De entregar um conteúdo para o público. Demorou muito para ela fazer isso [conversar com Davi]"

É claro que ela chega de uma forma equivocada e aí ele derruba ela muito fácil, mas eu dou o mérito para Wanessa de ter ido fazer essa conversa LucasPasin

Wanessa apelou ou fez jogada inteligente? Conversa com Davi divide opiniões

Na área externa do BBB 24 (Globo), Wanessa chamou Davi para conversar sobre seus incômodos com o baiano, o termo "calabreso" usado na treta com Lucas e Bin Laden, e apontou seus gatilhos de ser agredida.

No Central Splash, Chico Barney deu sua opinião sobre o papo dos dois. "Eu senti que a Wanessa queria render um assunto [..] Aproveitar que ele estava ali cansado e tentar expor ele. A Wanessa está sempre muito interessada em relembrar para o público os erros que ela vê no Davi"