Fofoqueiro, manipulador e calabreso: Bin Laden é fundamental pro BBB 24

No Central Splash, Chico Barney deu sua opinião sobre o comportamento de Bin Laden. "Bin Laden foi muito espertalhão e queria ferrar o Davi a todo custo. Ele queria que as pessoas fossem para cima [do Davi] e foi muito bem-sucedido."

O Bin Laden tem sido o grande articulador do BBB 24. Tudo que acontece é por causa dele em algum nível Chico Barney

Bárbara Saryne concordou com Chico. "Ele é o agente do caos e está envolvido em todas as tretas"

Chico ainda elogiou a performance de Bin Laden no jogo. "Ele é um dos personagens mais importantes da temporada. Essa mistura de fofoca, insegurança, mentira, ilusões, trairagem, tudo isso faz do Bin Laden um personagem muito importante do BBB"

"Desde a história do espelho da Vanessa Lopes, ele sempre esteve envolvido em todos os desentendimentos da casa. Ele é observado e poderia usar isso a favor dele, mas ele lasca tudo quando leva a interpretação dele para as pessoas", completou Saryne.

BBB 24: Narigada não causa expulsão? Briga de Bin Laden e Davi tem polêmica

Durante a treta de Davi e Bin Laden, o funkeiro deu uma narigada no baiano, o que gerou uma discussão nas redes sociais sobre ter sido ou não uma agressão no BBB 24 (Globo).