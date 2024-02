'CPI do calabreso' é apelação para Davi desistir do BBB 24

No Central Splash, Chico Barney afirmou que o elenco quis surfar na treta de Davi. "'Calabreso' lá dentro virou um apelido gordofóbico e aí era um cometa passando e um monte de planta querendo agarrar a cauda desse cometa. Era todo mundo querendo saber quem ia militar mais contra o 'calabreso'"

Todo mundo querendo saber o que era 'calabreso', acusando ele de gordofobia. Ficou todo mundo em cima do Davi debatendo essa causa importante sobre o que era 'calabreso' Chico Barney

Bárbara Saryne concordou com Chico ao dizer que o elenco estava em busca de enredo. "Mostra um elenco covarde, um pouco urubu ali que fica querendo pegar uma casquinha do enredo dos outros"

Chico disse ainda que as pessoas sabiam o significado do termo, mas optaram por atacar Davi. "Tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas lá dentro daquela casa sabia e ficou rendendo essa pauta só pra render"

Davi fala que tem a consciência limpa, banca isso e fica tranquilo. Se as pessoas fizessem a 'CPI do calabreso' comigo, que tenho o triplo da idade do Davi, eu não ia conseguir olhar nos olhos do Xanddy e o Davi ficou lá dançando como se nada tivesse acontecido. Ele tem uma mente de titânio e é poderoso Chico Barney

Durante o BBB 24, Chico Barney faz o Central Splash ao vivo às 10h, de segunda a sexta-feira. Assista à íntegra da live: