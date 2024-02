Fugindo de polêmicas, Globo aposta em BBB versão Telettubies

No Central Splash, Chico Barney criticou a postura da direção do programa. "Estou com a impressão de que o BBB como um todo está numa vibe meio Telettubies. Eles estão querendo ao máximo tirar qualquer tipo de controvérsia dos produtos oficiais, mas isso acaba tirando um pouco a alma do programa."

Ontem, o Tadeu Schmidt estava parecendo o Amaury Jr. porque tudo ele falava "festa linda", "o Bin Laden é fofo", "o Davi é um garoto de ouro". Fica exaustivo. Tudo está muito bom para o Tadeu Chico Barney

Chico Barney citou também o fato de Thais Fersoza não ter se posicionado no Bate-Papo BBB. "Falta um pouco de senso de urgência, de ódio, precisa de uma pimenta ali. E aí teve a Thais Fersoza que estava sendo o contraponto de justiça, vingança e tiraram isso dela"

Lucas Pasin concordou com o colunista e fez um apelo para Thais. "Desculpa se um dia eu te critiquei, por favor, volte a falar. Estou arrependido se um dia eu critiquei o tom perigoso, que eu coloquei como tom perigoso o que ela falava. A gente está amando o perigo e estamos aqui para isso"

A Thais está passando vontade e não está legal. Ela quer falar, mas não fala Lucas Pasin

Sonia Abrão é oficialmente o melhor camarote do BBB 24

Durante a exibição do quadro Fanfic BBB, a direção do BBB 24 (Globo) colocou um VT em que a apresentadora Sonia Abrão, do A Tarde é Sua (RedeTV!), aparece criticando a postura de Rodriguinho na casa.