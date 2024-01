O colunista Chico Barney lamentou, no Central Splash, a insistência de Wanessa em demonizar o motorista de aplicativo. "Wanessa pegou um monte de histórias pela metade, de percepções de outras pessoas sobre histórias envolvendo o Davi, e envelopou tudo em uma visão ruim, negativa, [a respeito] dele. O resumo da história é: Wanessa Camargo acha que nada de bom pode vir do Davi."

Chico criticou também o esforço incansável da cantora em colocar o maior número possível de habitantes da casa contra o baiano. "Ela tem trabalhado intensamente para que todas as pessoas ao redor do Davi tenham essa mesma visão sua [sobre ele]. É uma atitude bastante cruel, porque o que ela quer é excluí-lo do convívio com os outros. Não é só uma questão de jogo."

Para o colunista, tamanha perseguição pode acabar prejudicando (ainda mais) a imagem da própria Wanessa perante o público do reality. "Ela supõe que o Davi é uma pessoa ruim [fora da casa] porque teve uma visão ruim dele - o que acho também uma crueldade, uma sacanagem, que pode, inclusive, se virar contra a própria Wanessa, a partir do momento em que as atitudes dela estão sendo muito mal vistas por uma parte relevante do público."

Em uma dinâmica na tarde de hoje (29) no BBB 24 (Globo), Wanessa Camargo, 41, convidou Davi, 21, para fazer parte de sua equipe e concorrer a uma bolsa de estudos na faculdade. A atitude gerou críticas de parte do elenco, que reclamou de ela buscar ajuda o rapaz após semanas criticando-o incessantemente.