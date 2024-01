No Central Splash, Chico Barney detonou a dinâmica. "Foi um negócio muito mal-executado. Talvez a ideia não seja ruim, mas foi uma bagunça, uma desordem, parecia que estavam inventando o negócio na hora. Pelo amor de Deus, eles tiveram uma semana para pensar no que fazer"

Achei que a dinâmica não funcionou da forma que eles organizaram. Foi constrangedor, uma vergonha alheia Chico Barney

Bárbara Saryne concordou com Chico e criticou a execução da dinâmica. "A ideia era boa, mas foi mal-executada"

Chico Barney também criticou a produção do reality. "Tem dado a impressão que o improviso virou normal no BBB. Eles estão fazendo as coisas de qualquer jeito como se o BBB bastasse existir para ser um sucesso. Ficou parecendo que eles decidiram fazer a dinâmica no Uber a caminho do Projac"

Acho que a dinâmica de ontem chegou a ser um desrespeito com o telespectador. Ficamos acordados até tarde sem o direito ao bom entretenimento ao vivo na TV Chico Barney

Chico ainda comentou sobre os erros do programa. "Essa impressão do elenco é muito ruim. Claramente eles estão esperando uma coisa da produção e a produção não está entregando para eles. Acho que vale discutir de quem é a culpa, óbvio que tem a responsabilidade da produção, mas também do apresentador"