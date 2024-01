No Central Splash, Chico Barney concordou com Leidy ao chamar Matteus de planta. "Para mim, a vaga do Matteus é uma das vagas mais desperdiçadas de todos os tempos nos realities shows. Na minha opinião, o Matteus foi um dos maiores erros do Boninho"

Eu vejo ele cada vez menor e mais desinteressante e eu vejo a Leidy pelo menos interessada em render Chico Barney

Bárbara Saryne discordou e afirmou que Matteus tem potencial no jogo. "Essa treta só aconteceu porque o Matteus ficou com raiva, então se ele fosse tão planta assim ele teria deixado passar. Acho que a gente rotula ele pelas desculpas que ele pediu naquele dia, mas ele já ganhou provas, foi um dos que ficou contra a galera que ficou contra Davi"

Chico Barney disse que a situação foi engraçada, mas que o trio [Matteus, Deniziane e Leidy] promete se destacar na edição. "São 21 dias no programa e tava todo mundo concordando, então ontem a gente teve uma cisão entre eles. Então, talvez, a salvação do BBB passe por Matteus, Deniziane e Leidy. Olha as coisas melhorando"

Sincerão desrespeita o telespectador e expõe todos os problemas do BBB 24

Yasmin Brunet e outros brothers criticaram a dinâmica do Sincerão de ontem (29) no BBB 24 (Globo). A modelo classificou como "flopado", enquanto Fernanda afirmou que foi "muito ruim".