No Central Splash, Chico Barney comentou a atitude da Globo em omitir as falas de Wanessa. "Acho que a Globo mostrou sempre no tom que parece mais moderado do que tem sido a vida real lá dentro. Tem sido tudo tão insistente e repetitivo da parte da Wanessa e usando palavras, não sei o que"

Acho que ainda não está claro suficiente onde que a Wanessa coloca o Davi Chico Barney

Bárbara Saryne concordou e afirmou que a produção "escolhe a dedo" o que mostrar. "Acho que eles escolheram a dedo. A produção deu esse tom, mas os momentos certos e não o que ela fala na roda com os amigos sobre o Davi"

Sincerão desrespeita o telespectador e expõe todos os problemas do BBB 24

Yasmin Brunet e outros brothers criticaram a dinâmica do Sincerão de ontem (29) no BBB 24 (Globo). A modelo classificou como "flopado", enquanto Fernanda afirmou que foi "muito ruim".