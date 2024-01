No Central Splash, Chico Barney falou que se fosse a família de Wanessa, faria algo para tirá-la do programa. "Se eu fosse da família, da assessoria da Wanessa, eu ia estar desde ontem, a partir do momento em que o Davi ganhou a Prova Bate e Volta, eu estaria analisando o contrato para ver se tem alguma brecha para tirar ela de lá"

Chico ainda citou a ocasião em que as irmãs de Deolane tentaram tirar a advogada de A Fazenda, na edição de 2022. "Eu ia ligar para as irmãs Deolane para saber o que elas fizeram lá na Fazenda, eu ia de carro de som lá para frente do Projac, eu ia mandar drone, eu ia incomodar para tirar essa mulher de lá"

Acho que essa semana vai ter um derretimento ainda pior dela, da imagem dela. Se ela não virar uma chave, e não tem indícios de que ela vai mudar [...] Tá horrível essa história Chico Barney

Obcecada por Davi, Wanessa tem enredo decepcionante e faz hora extra no BBB

Wanessa Camargo detonou a atitude de Davi em observar a treta de Isabelle e Bin Laden no BBB 24 (Globo). Para a cantora, o baiano deveria ter feito alguma coisa para ajudar a aliada