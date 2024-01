Lucas Pasin afirmou que Wanessa está fazendo um jogo decepcionante. "Ela parece aquelas bonecas que a gente aperta e solta frases iguais o tempo todo. A gente tá cansado porque não vai pra frente. Ela fica simplesmente no mesmo enredo e eu não vejo que ela tenha muito mais para oferecer pra gente"

Kerline: 'Alane está perdida no jogo'

Alane está enfrentando o sexto Paredão do BBB 24 (Globo) ao lado de Luigi, Juninho e Isabelle. Na enquete UOL, ela aparece como uma das favoritas para escapar da berlinda, enquanto Luigi é apontado como o eliminado do jogo.

No Central Splash, Kerline deu sua opinião sobre o jogo de Alane. "Eu sempre estou esperando muito da Alane. Faz um mês que eu estou esperando a grande promessa, eu gosto muito dela se expressar, está em um grupo legal, mas eu acho que ela está se apagando no jogo, no enredo do jogo"