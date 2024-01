Esta é a versão online da newsletter BBB 24. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui.

Wanessa Camargo está obcecada e só consegue enxergar Davi como um grande vilão no BBB 24. Pesou tanto a mão durante a madrugada, colocando o colega de confinamento como alguém maldoso e manipulador, que deixou o público bastante revoltado.

Chegou ao absurdo de querer tirá-lo do quarto em que dormem, como se fosse ela e a Yasmin as donas da suntuosa mansão vigiada em Curicica. Com essas atitudes, duas coisas acontecem: Davi vai se tornando cada vez mais popular aqui fora, e Wanessa já está mais cancelada que o Rodriguinho.