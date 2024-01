No Central Splash, Chico Barney criticou a postura de Tadeu Schmidt. "Eu acho que a maior planta do BBB 24 se chama Tadeu Schmidt. Eu estou lamentando muito pela postura do Tadeu, é o terceiro ano apresentando o programa e eu sinto que ele ainda não achou o ponto de vista dele sobre o programa"

A gente tinha o Pedro Bial ao longo dos 16 anos construindo o BBB do ponto de vista dele, tinha depois cinco anos de Tiago Leifert mudando radicalmente a postura do BBB e eu vejo que o Tadeu, hoje, ele ainda não tem [o seu ponto de vista] Chico Barney

Chico Barney disse ainda que falta Tadeu Schmidt criar a sua própria marca no programa. "Ele é um maranhado de coisas que acontecem, características interessantes, mas que não chega a ser um ponto de vista, uma marca, ele se impondo no jogo como os outros se impunham. Ele acaba ficando meio de lado, quase como se fosse uma ferramenta"

Pelo histórico do Tadeu, que mudou o jeito de cobrir futebol e esporte, sinto que ele não tem conseguido impor uma personalidade própria ao BBB e, por isso, acho que ele é a grande planta Chico Barney

Saryne: 'Deniziane e Matteus forçam enredo romântico para engatar torcida'

Matteus e Deniziane trocaram diversos flertes na última festa do BBB 24 (Globo). O brother falou que estava com vontade de beijar a sister, que negou as investidas do gaúcho.