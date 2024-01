No Central Splash, Chico Barney comentou a mudança de comportamento de Rodriguinho. "Eu entendi que o Rodriguinho virou a cadeira do The Voice em Curicica para o Jota Quest. Ontem ele mostrou que é fã de carteirinha do Jota Quest. Ele amou o show."

O Jota Quest tem muito mais a ver com o trabalho do Rodriguinho hoje em dia do que os outros shows que todo mundo achou que ele ia gostar mais. Tenho certeza que ele ouve os mesmos discos do Rogério Flausino e, por isso, ele não resistiu aos encantos Chico Barney

Bárbara Saryne concordou e afirmou que Rodriguinho surpreendeu todo mundo. "É muito bom quando um participante nos surpreende, né? A gente estava esperando aquela cara dele, sentado, com a cara fechada e é legal quando tem uma surpresa assim"

Antes, eu defendia que ele poderia estar sentado por ser o jeito dele, mas agora me faz pensar que realmente ele não gostava das outras atrações Bárbara Saryne

Saryne: 'Deniziane e Matteus forçam enredo romântico para engatar torcida'

Matteus e Deniziane trocaram diversos flertes na última festa do BBB 24 (Globo). O brother falou que estava com vontade de beijar a sister, que negou as investidas do gaúcho.