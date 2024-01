Sem maiores juízos de valor, apresento abaixo minhas conjecturas, com base única e exclusivamente na observação atenta das placas tectônicas do showbiz nacional:

* A sociedade civil entendeu ao longo dos últimos anos que é possível aproveitar as polêmicas que acontecem no BBB para ampliar o debate e tratar de assuntos importantes aqui fora. A intensidade com que isso ocorre nas redes coloca o reality show como um grande fórum para enfrentar as vicissitudes do mundo em que vivemos.

Desta feita, uma das razões para as omissões pode ser uma tentativa de comover o público que não é tão cronicamente online dentro do eixo original do formato: um entretenimento rasteiro, descompromissado, que não busca levar maiores reflexões a ninguém.

É óbvio que isso só é possível deixando muita, mas muita mesmo, coisa de fora. Como se o editor tivesse que se tornar expert no famigerado jogo do contente da Poliana, com Boninho nos incentivando a encontrar apenas motivos para sorrir, mesmo enquanto admiramos o abismo da condição humana.

* Outra teoria, ainda menos charmosa, é a possibilidade de haver uma proteção institucional aos camarotes e os seus constantes vacilos no confinamento. A impressão ganhou força quando o bate-papo com o eliminado recebeu o primeiro integrante desta categoria, o Vinícius.

Foi uma mudança drástica de abordagem. Aposentaram a Thais Fersoza enquanto juíza do politicamente correto para investir no papo-furado sem maiores problematizações que fez a relevância do quadro despencar nos últimos anos. Todo mundo estranhou.