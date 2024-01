Esta é a versão online da newsletter BBB 24. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui.

Não foi do jeito que parte relevante do público queria que fosse o bate-papo com Vinicius, quinto eliminado do BBB 24. Em vez da postura implacável da apresentadora Thais Fersoza, que conduz o quadro com Ed Gama, o que vimos foi uma conversa amena com o primeiro camarote a passar por ali.

Quem ficou até de madrugada na expectativa de sentir a justiça sendo feita e a exposição contundente dos erros do atleta foi dormir com a cabeça doendo. Inclusive Vinicius deve ter saído do Projac achando que foi eliminado por não gostar de lavar a louça.