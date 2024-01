O colunista Chico Barney, no Central Splash, disse duvidar que boatos de que Boninho estaria irritado com a postura do pagodeiro tenham algum fundamento. "Acho que o Boninho deve estar agradecendo todos os dias a existência do Rodriguinho dentro do BBB, porque cada besteira que ele faz é mais gente falando do programa. Mas talvez o esteja incomodando realmente o pouco caso dele para com [o reality]."

Para Chico, o humor de Rodriguinho pode até ser uma dor de cabeça para o Big Boss - mas nunca para a plateia do BBB. "Entendo isso muito mais como um problema do Boninho e da produção do que como um problema nosso. Eu me divirto muito com a postura do Rodriguinho. Acho muito engraçado, porque é surpreendente o cara entrar lá e agir de uma maneira marrenta com o próprio programa. É na contramão do que a gente espera."

O colunista admitiu torcer para que Tadeu Schmidt, 49, dê uma prensa em Rodriguinho em um dos programas ao vivo. "Acho engraçado, mas entendo que a produção esteja desgostosa, que parte do público também fique muito irritada com isso e que alguma coisa possa ser feita, até para gerar mais balbúrdia. Uma treta do Tadeu com o Rodriguinho hoje à noite ia melhorar muito a minha segunda-feira."

Chico só não vê com bons olhos que a pressão do apresentador seja tamanha a ponto de o pagodeiro resolver cumprir a ameaça constante de deixar, por conta própria, a competição. "Eu só espero que ele não aperte o botão por um único motivo: quero muito ver a conversa dele com a Thaís Fersoza. Se nos privarem disso, vou ficar arrasado. Se o Tadeu falar, que não fale o suficiente a ponto de ele desistir."

Birra de Rodriguinho contra atrações das festas virou show à parte

Chico Barney afirma acreditar que um dos grandes momentos do BBB 24 é a reação de Rodriguinho às apresentações musicais no confinamento. "No final das contas, gostemos ou não, virou uma atração à parte das festas do BBB. Agora todo mundo fica esperando para saber o que o Rodriguinho vai fazer ou não vai fazer."