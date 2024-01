No Central Splash, Chico Barney repudiou a atitude de Rodriguinho e pediu uma intervenção da Globo. "Em algum momento isso precisa ser melhor calibrado. Acho que começa a ficar problemático dentro do que pode ser feito no programa. Acho que quando começa a entrar nessas ameaças, acho que tem que ter algum tipo de mediação"

Acho que a Globo precisa intervir quando começa a ter muita ameaça da integridade física. A chance de isso ir no verbo e ganhando sustância lá dentro, eu acho grande Chico Barney

Bárbara Saryne concordou com Chico e afirmou que a Globo precisa se posicionar. "Começa a pesar o clima de quem está assistindo e a menosprezar o que é principal nesse jogo: que é a discussão, que é a treta no argumento"

Acho que é importante trazê-los para realidade e lembrar para eles o que é o Big Brother. Acho importante uma chamada, mas sem citar nomes. Bárbara Saryne

Saryne: Rodriguinho precisa pensar por que aceitou o convite para o BBB 24

Durante o Sincerão, Rodriguinho pontuou que não era seu sonho estar no BBB 24 (Globo) e que preferia ficar com sua família. A fala do cantor dividiu opinião entre os participantes do reality e o público.