Bin Laden ficou ofendidíssmo e achou que esse é um enredo válido para sua trajetória. Fez a fofoca para os outros colegas, virou um bafafá insuportável. O ápice foi uma acareação entre Davi e os convidados do Boninho após a formação de paredão no domingo.

A cena chegou a ser ridícula. Os seis famosões, mais o Lucas, interpelando Davi pela ousadia de supostamente ter comentado que preferia que outras pessoas vencessem o programa. É tudo tão patético que Pitel e Fernanda deram risada quando Bin Laden contou a história. "Um monte de camarote indo pra cima de um pipoca. Isso não vai dar certo."

Agora Wanessa quer colocá-lo de novo no paredão por causa desse assunto, para ter uma resposta. A melhor resposta seria Davi enfrentar uma berlinda só contra camarotes, apenas para testar um negócio. Tenho certeza que seria divertido.

Mas o fato é que nenhum camarote está merecendo vencer o BBB 24. Foram fazer presença VIP em Curicica. Rodriguinho é blasé com o programa, Wanessa e Yasmin acham que estão acima do bem e do mal, Bin Laden se esforça demais e o Vinicius só vacila.

Para piorar, ainda veem problema em uma bobagem dessas. Como profissionais do ramo do entretenimento, deveriam se preocupar em criar enredos um pouco menos irritantes.

Notas para o BBB 24

Tá no VIP

Os humilhados não são exaltados na versão de Thais Fersoza e Ed Gama do papo com eliminado. Sem arco de redenção para quem é eliminado do BBB 24. Os pecados dos participantes voltam para atacá-los de maneira contundente, como nunca havia sido antes.