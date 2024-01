O colunista Chico Barney afirmou, em seu programa Central Splash, não levar fé na 'resposta lacradora' que o cantor prometeu dar a Alane durante a dinâmica. "O Rodriguinho é muito bom falando para os outros [do elenco]. Aí ele faz, acontece, é o mais pica das galáxias - mas, no ao vivo, achei que ele se manifestou muito mal nas vezes em que o fez. Não sustenta toda a sua marra no ao vivo - pelo menos até agora não conseguiu fazer isso."

Chico tampouco acredita que Alane vá 'fazer e acontecer' diante de Rodriguinho como tem alardeado. "A Alane fica muito nervosa. Ontem, quando foi indicada pelo Rodriguinho [ao paredão], ela foi correr na esteira. Foi muito engraçado! Acho que a Alane vem de um turbilhão tão grande que também não vai conseguir render [na dinâmica]."

O colunista prospecta que, no fim das contas, tanto Alane como Rodriguinho vão 'morrer na praia' com seus objetivos. "A minha expectativa hoje é o constrangimento dos dois fracassando na intenção que têm. Estou apostando tudo na Pitel para o Sincerão de hoje."

Birra de Rodriguinho contra atrações das festas virou show à parte

Chico Barney afirma acreditar que um dos grandes momentos do BBB 24 é a reação de Rodriguinho às apresentações musicais no confinamento. "No final das contas, gostemos ou não, virou uma atração à parte das festas do BBB. Agora todo mundo fica esperando para saber o que o Rodriguinho vai fazer ou não vai fazer."