A ex-BBB Kerline deu sua opinião e afirmou que Vinicius merece ser eliminado. "Acho que ele poderia sair e entrar direto no elenco do De Férias com o Ex. Acho que ele entrou no BBB com essa intenção. Ele atira para todos os lados e aonde colar ali pra ele, colou."

Ele com certeza ele iria fazer um jogo belíssimo [no De Férias Com Ex] que é o jogo que ele quer: o conquistador barato de mulher Kerline

Deboche exagerado de Thais Fersoza com eliminados do BBB 24 é perigoso

Durante o Bate-Papo BBB com Nizam, o brother foi surpreendido com a participação de Hannah, sua irmã, que criticou a apresentadora Thais Fersoza sobre ter debochado do eliminado do BBB 24 (Globo). O deboche viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões entre o público.

Pasin criticou a abordagem de Thais Fersoza e o tom utilizado pela apresentadora. "Esse tom que foi usado ontem no Nizam, foi pesado. Achei pesado em alguns momentos, ela estava lidando com um certo deboche com tudo que ela falava do Nizam"